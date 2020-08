Ramon (21) reed groep met negen fietssters aan: ‘Probeerde nog terug te sturen’

VIDEO Komende hittegolf kan zich meten met de langste ooit in augustus

14:38 Vakantie in eigen land? Dan zit je gebakken. Letterlijk. Vandaag lopen de temperaturen flink op en beginnen we aan een hittegolf die misschien wel een week kan duren. Daarbij is het zonovergoten en stijgen de temperaturen tot 30 graden en meer. Pas in de loop van volgende week neemt de kans op regen toe. Stabiel zomerweer dus, met plakkerige nachten.