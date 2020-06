Rapport: Shells schoonmaak van zware olievervuiling in Nigeria schiet ernstig tekort

Sindsdien is Shell samen met de Nigeriaanse overheid en andere oliebedrijven begonnen met opruimen. Maar, zo zeggen de onderzoekers, negen jaar later is er pas een begin gemaakt in 11 procent van de gebieden en er is nog geen enkel gebied vrij van vervuiling. De bevolking is in grote delen van de Nigeriaanse rivierdelta nog steeds aangewezen op ernstig vervuild drinkwater.



En dat is onacceptabel, zeggen de vier milieu- en mensenrechtenorganisaties die het rapport opstelden, Milieudefensie, het Nigeriaanse Environmental Rights Action (ERA), Amnesty International en Friends of the Earth Europe. Het is een groot probleem dat Shell belangrijke management- en adviserende functies binnen HYPREP vervult, de speciale schoonmaakorganisatie die de Nigeriaanse overheid oprichtte, stellen ze. Het rapport laat zien dat geld dat voor de opruiming bedoeld was onder meer ging naar een pluimveehouderij, een palmolieboer en een ‘modehuis annex autohandel’. De organisaties vonden geen jaarplannen, budgetten, jaarrapportages of audits met betrekking tot de status van het schoonmaakproces.