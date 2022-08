Ratten trippelen ‘s nachts door woning van Sandra: ‘Zoontje ligt soms te gillen in bed’

Sandra (32), een bewoonster van de Olivier van Noortstraat in Wielwijk, kan wel janken. De ellende begon een maand geleden. ,,Ik heb twee jonge zoons, die ‘s nachts een beetje onrustig waren. Ik ging naar beneden om wat te drinken voor ze te pakken en liep ook even naar het toilet. Ik hield de toiletdeur gewoon open, want het was toch nacht. Toen stond ik opeens oog in oog met een rat. Ik schrok me dood. De dag erna durfde ik eigenlijk niet meer naar beneden.’’