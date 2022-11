Rattenplaag maakt buurt moedeloos: ‘Mensen staan soms te huilen, we zijn het beu’

Marian van Iwaarden wijst naar de vloer in haar keuken. ,,We hebben hier letterlijk een onderwereld”, grapt ze. ,,Soms hoor ik de ratten scharrelen onder de vloer.” Door er af en toe ook maar een grapje over te maken, probeert de bewoonster van de Abelenstraat de problemen een beetje te relativeren. Maar de werkelijkheid is dat het huilen veel bewoners nader staat dan het lachen.

Niet goed snik

Marian woont sinds twee jaar in het buurtje dat gelegen is tussen de Beukenstraat, de Populierenstraat en de Eikenlaan in Goes-Zuid. Al sinds het begin heeft ze overlast van ratten. Toen Marian en haar twee kinderen in de huurwoning kwamen, roken ze meteen een vieze en indringende geur. Die was het sterkst in een specifieke hoek van de woonkamer en bij de meterkast. Niet wetende wat het was, hebben de nieuwe bewoners overal aan lopen ruiken. ,,We zijn zelfs snuffelend over de vloer gegaan”, blikt Marian terug. ,,Als mensen ons hadden gezien, hadden ze vast gedacht dat we niet goed snik waren.” Toen ze op een decemberavond in 2020 plots geknaag hoorde in de buurt van de meterkast viel het kwartje. Er zitten ratten! De nare geur, die tot op de dag van vandaag in haar huis hangt, komt volgens Marian door de uitwerpselen. ,,Ik durf haast geen bezoek meer te ontvangen.”