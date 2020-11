Ravage door vuurwerkbom bij kinderdagverblijf: ‘Heel ernstig, hiermee gaan ze een grens over’

De bom bij het complex aan de Wilhelmina van Pruisenlaan in de wijk Goverwelle ontplofte rond 01.40 uur vannacht. De brokstukken liggen door de straat verspreid. Ook een auto die in de buurt stond geparkeerd heeft schade opgelopen.



,,Dit is heel ernstig”, zegt Asmae Hajji van het kinderdagverblijf. ,,Ik snap dat hier jongeren rondhangen, maar doelbewust hier is triest en dan ben je ver heen. En dan druk ik mij mild uit. Er hangen wel vaker jongeren hier, maar we hebben er nooit zo’n last van.



De brievenbus is helemaal tot in de hal naar binnen geslagen. De deksel van de prullenbak lag volgens de buurvrouw helemaal aan de andere kant van de weg. Kattenkwaad hoort erbij, maar hiermee gaan ze een grens over.”