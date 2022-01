Rebellerende burgemeester: ‘Al die lachende gezichten, dat is toch geweldig?’

Foetus gevonden in Uithofpark in Den Haag, politie bezorgd om de moeder

In het Uithofpark in Den Haag is dinsdagavond een niet levensvatbare foetus gevonden. Een voorbijganger trof de onvolgroeide baby aan in het park, waarna hij de hulpdiensten inschakelde. ,,Wij zijn bezorgd om de moeder en hopen dat zij de noodzakelijke medische zorg krijgt”, zegt de politie.

