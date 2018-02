Recherche in buitenland op jacht naar cocaïne

Voor de nieuwe aanpak wordt onder meer samengewerkt met Spanje, Panama en Dubai. Met hulp van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst Drugs Enforcement Administration (DEA) gaat de recherche tevens in de Colombiaanse stad Cartagena aan de slag. ,,De bazen opereren er vaak en ook het verdiende vermogen zit hier. We moeten daarom onze positie in deze landen versterken", legt Paulissen uit.



In de afgelopen twee jaar werd niet eerder zoveel cocaïne in beslag genomen. 80.000 kilo in Nederland en België, met een straatwaarde van ruim vier miljard euro. De vangst is een fractie van wat er binnenkomt. ,,De kiloprijs is ondanks de vangsten gelijk gebleven. Dat betekent dat er genoeg is", aldus Paulissen.