Rechercheur lekte anderhalf jaar naar criminelen

De 35-jarige rechercheur zou in de politiesystemen zijn nagegaan of er een onderzoek liep naar bepaalde verdachten. Volgens het Openbaar Ministerie kon hij niet bij inhoudelijke informatie over de onderzoeken, maar kon hij bijvoorbeeld wel zien of mensen werden gezocht.

Via twee tussenpersonen belandde deze vertrouwelijke informatie in het criminele circuit. De tussenpersonen zijn de afgelopen tijd ook aangehouden. Inmiddels zijn alle verdachten weer op vrije voeten.

Vierde lek

Het is al het vierde lek in de eenheid Den Haag in een jaar tijd. De Haagse politiechef Paul van Musscher laat aan de NOS weten 'dat er in een organisatie van 65.000 medewerkers helaas soms mensen zijn die zich niet aan de afspraken houden.''

Onlangs stelden vakbondsman Jan Struijs en politiewetenschapper Jaap Timmer dat er binnen de politie een taboe heerst op het praten over corrupte agenten. Alleen door in de dagelijkse praktijk en in de opleiding meer aandacht te geven aan corruptiezaken binnen het korps is het aantal 'foute' agenten volgens de twee terug te dringen.