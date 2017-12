Recht op eerlijk proces staat vervolging demente 'kinderverkrachter' in de weg

Justitie laat een islamitische schriftgeleerde uit Oudenbosch hoogstwaarschijnlijk lopen zonder veroordeling en straf. Deskundigen menen namelijk dat hij te dement is om te worden vervolgd voor de herhaaldelijke verkrachting van één van zijn stiefkinderen, een meisje van 10 jaar oud. De mogelijke afloop van de zaak is een direct gevolg van het recht op een eerlijk proces.

Volgens geraadpleegde deskundigen begrijpt de man in het geheel niet waar de strafzaak tegen hem over gaat. Op basis van de wet moet de vervolging van een dergelijke verdachte dan geschorst worden. Een verdachte heeft namelijk altijd recht op een eerlijk proces.

Hoewel het proces tegen de man voorlopig uitgesteld is om te kijken of zijn geestelijke situatie wellicht verbetering laat zien, is de kans erg groot dat het Openbaar Ministerie de verdachte moet laten lopen. Volgens de deskundigen is de ziekte van de schriftgeleerde namelijk onomkeerbaar en zal zijn dementie ook steeds erger worden.

Procesonbekwaam

Het verloop van de rechtszaak in Breda is een direct gevolg van een kernwaarde binnen de rechtspraak in Nederland, het recht op een eerlijk proces. Een verdachte die 'procesonbekwaam' is begrijpt simpelweg niet waar het over gaat en kan daarom in de ogen van de wetgever ook niet op eerlijke manier worden berecht. Een verdachte heeft volgens het Europese Hof het recht bij zijn eigen proces aanwezig te zijn, het proces te kunnen volgen en daarin 'actief te participeren'. Dat is niet goed mogelijk als de verdachte niet in staat is om daar zelf over na te kunnen denken.

Dit principe is overigens niet te verwarren met verdachten die weliswaar een psychische stoornis hebben, zoals bijvoorbeeld een autistische stoornis, maar heel goed begrijpen wat ze zouden hebben gedaan en ook in staat zijn om zich hier op een redelijke manier tegen te verdedigen.

De procedure in dit soort zaken rust op artikel 16 uit het wetboek (strafvordering). Daarin staat letterlijk: 'indien de verdachte aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt, dat hij niet in staat is de strekking van de tegen hem ingestelde vervolging te begrijpen, schorst de rechter de vervolging, in welke stand zij zich ook bevindt'.

Opname

Het schorsen van de vervolging wil niet zeggen dat een verdachte helemaal van de haak is. Een rechtbank kan in een dergelijke geval bijvoorbeeld wel een zogenaamde rechterlijke machtiging afgeven. Als een verdachte een gevaar vormt voor anderen of zichzelf kan hij ook zonder schuldigverklaring alsnog gedwongen worden om zich te laten behandelen in een beveiligde kliniek. Dit kan omdat een dergelijke behandeling officieel geen straf is, maar een zogenaamde maatregel.