Rechtbank: Ontslag agente die pers informeerde over seksuele intimidatie ‘volkomen terecht’

Het strafontslag van een 41-jarige hoofdagente uit Haarlemmermeer is volkomen terecht, oordeelt de rechtbank in Den Haag. De agente had niet naar het NRC mogen stappen met informatie over ongewenst seksueel gedrag van haar teamchef. Afgelopen zomer werd het ontslag van de chef wél ingetrokken door de rechtbank.

Twee jaar geleden stuurde de hoofdagente ongewenste WhatsAppberichten door naar het NRC Handelsblad, waarin haar leidinggevende anale seks voorstelt. Zowel de chef als de agente zelf werden ontslagen. Hij voor grensoverschrijdend gedrag, zij voor het schenden van de geheimhoudingsplicht. De agente stapte vervolgens naar de rechtbank: het strafontslag zou ‘onevenredig’ zijn en ze zou dit niet verdienen ‘als slachtoffer van een ernstige vorm van belaging door een leidinggevende.’

De rechtbank gaf de agente gisteren ongelijk. De agente heeft ‘vertrouwelijke politie-informatie’ gedeeld en hierdoor is het ‘imago van de organisatie en het vertrouwen in de eiseres fors geschaad.’ Hierdoor acht de rechter het ontslag ‘niet onevenredig zwaar.’ De agente had namelijk moeten weten wat de consequenties van het breken van de geheimhoudingsplicht zouden zijn. Ook heeft ze niet aan de rechtbank duidelijk gemaakt waarom ze geen andere opties heeft geprobeerd voor ze naar de pers stapte.

Seksuele intimidatie

Opmerkelijk genoeg werd het strafontslag van de teamchef omwille van de manier waarop hij omging met de vrouwelijke ongeschikte deze zomer wél ingetrokken.

Rechtbank Midden-Nederland oordeelde afgelopen juli dat de leidinggevende zich weliswaar ‘ongeoorloofd en ongepast’ heeft gedragen ‘en daarmee de grenzen van het toelaatbare [heeft] overschreden’, maar dat het ontslag ‘te onevenredig aan de aard en ernst van het vastgestelde plichtsverzuim’ is. Onder andere zijn 30 jaar trouwe dienst bij de politie en het onzorgvuldige onderzoek naar de zaak heeft de rechtbank ertoe bewogen het ontslag van de chef in te trekken.

Belangrijk speerpunt

De politie wil niet delen of de teamchef consequenties gaat ondervinden van het vonnis, omwille van privacy. Wel benadrukt woordvoerder Hessel Koster dat het aanpakken van seksuele intimidatie op de werkvloer een belangrijk speerpunt is van de politie en dat de situatie betreurd wordt. ,,Het is duidelijk dat deze zaak alleen maar verliezers kent. Dat is wrang”, aldus Koster.

,,Politiewerk is vaak emotioneel en psychisch zwaar werk. Je veilig voelen bij collega’s is overal belangrijk en zeker bij de politie. Intern is er veel aandacht voor dit thema. Het is ook een onderwerp dat voortdurend onderhoud nodig heeft. Zo zijn er nu meerdere loketten waar collega’s voor hulp terechtkunnen, wanneer er iets speelt in de persoonlijke sfeer of op het werk. Collega's weten alleen niet altijd waar ze moeten zijn. Daar zijn we druk mee bezig.”

