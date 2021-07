Rechtbank staat ‘X’ als geslachtsaanduiding op geboorteakte van non-binair persoon toe

Het is een volgende stap in een reeks veranderingen op dit gebied. Zo kreeg in 2018 al voor het eerst een non-binair persoon uit Breda een paspoort met de letter X als geslachtsaanduiding. In die zaak had de rechtbank in Limburg voor een tussenoplossing gekozen voor de geboorteakte.



Daarin mocht worden aangetekend dat het geslacht niet kon worden vastgesteld. Die optie biedt de wet namelijk wel als het geslacht van een baby twijfelachtig is. Ook ander rechtbanken kozen voor deze oplossing. Zowel het Openbaar Ministerie als de ambtenaar van de burgerlijke stand verwees in de Amsterdamse zaak naar de eerdere vonnissen.



Beiden vinden het aan de wetgever om hierin keuzes te maken, maar de rechtbank in Amsterdam kan zich echter ‘niet verenigen met deze oplossing’. Het gaat in dit soort zaken namelijk niet om onduidelijkheid, maar om de ‘genderidentiteit van verzoekers’, oordeelt de rechter.