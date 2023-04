Rechtbank veroordeelt complotdenker Micha Kat tot 28 maanden cel

Amsterdam­se crèche gesloten na wantoestan­den: ‘Kinderen huilen lang, niemand reageert’

Vanwege aanhoudende misstanden is een crèche in Amsterdam sinds kort gesloten. De locatie in de Staatsliedenbuurt is niet de enige van Robinson Kinderopvang die de GGD Amsterdam zorgen baart. ,,Het gaat niet over de hondenopvang, maar over je grootste goed.”