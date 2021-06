Rechtbank veroordeelt tiener die 9-jarige jongen in Zeeuwse zorginstelling misbruikte

Video's Nederland­se staat hoeft geen schadever­goe­ding te betalen aan familie van doodgescho­ten treinka­pers

1 juni De Nederlandse staat hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de nabestaanden van twee Molukse jongeren die in 1977 een trein kaapten bij De Punt in Drenthe. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vandaag besloten. De zaak rond de beruchte kaping van 44 jaar geleden liep al jaren.