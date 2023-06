Rechtbank wist niet dat man die AH-medewerkster doodstak, in buitenland al zwaar is veroordeeld

De rechtbank in Rotterdam wist niet dat de man die deze week een supermarktmedewerkster in Den Haag doodstak, al veroordeeld was voor zware vergrijpen in Engeland en Curaçao. Mede daarom liet de rechtbank het bij een relatief bescheiden straf toen hij 9 juni terechtstond voor kleinere vergrijpen.

,,De kans dat we dan anders hadden besloten als we het geweten hadden, is niet onwaarschijnlijk’’, aldus een woordvoerder van de rechtbank. ,,Het OM en de verdediging brengen documentatie in, waarom de tbs-veroordeling in Curaçao en die zaak in Engeland er niet op stonden, is ons niet duidelijk. Er stond wel wat documentatie over Curaçao op, maar niet die tbs uit 2018.’’

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt dat de documentatie die er wél was, al voldoende was voor het OM om Jamel (56) L. naar het Pieter Baan Centrum te sturen. Maar de rechtbank wilde dat niet. ,,Wij hadden niet meer informatie dan de rechtbank, maar we vonden het allang voldoende om te concluderen dat deze meneer naar het PBC had gemoeten. Waarom de veroordelingen uit Curaçao en Engeland er niet bijzaten, wordt uitgezocht.’’

‘Aan flarden schieten’

De vraag is hoe Jamel L. vrij kon rondlopen en eergisteren in de vroege ochtend een supermarktmedewerkster van Albert Heijn in Den Haag kon doodsteken. Zijn ‘staat van dienst’ als verwarde en psychisch gestoorde crimineel is namelijk lang. In december zou hij medewerkers van de gemeente Zwijndrecht hebben bedreigd: hij zou hen ‘aan flarden schieten'.

In maart van dit jaar werd zijn voorlopige hechtenis opgeheven en vorderde het OM dat hij ter observatie naar het Pieter Baan Centrum zou gaan. De rechtbank vond dat buitenproportioneel gezien de tijd die ermee gemoeid is en wees dat af.

Pak melk gestolen

Vervolgens is de verdachte op 14 april 2023 aangehouden omdat hij een pak melk zou hebben gestolen en de persoon die hem daarbij betrapte verbaal zou hebben bedreigd. Voor deze zaak werd is hij weer in voorlopige hechtenis genomen.

Op 9 juni werden beide zaken - de diefstal van het pak melk en de bedreiging van de ambtenaren - gezamenlijk behandeld in de rechtbank Rotterdam. Tijdens die zitting is ook uitvoerig stilgestaan bij de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en zijn eerdere veroordelingen. Daarbij was dus niet bekend dat hij in 2018 op Curaçao is veroordeeld tot tbs en dat hij ook door een Engelse rechter is veroordeeld. Ook op zitting kwam het niet ter sprake, laat de rechtbank vandaag weten in een toelichting.



Volledig scherm Jamel L. © Screenshot YouTube / Regio15 | Videostill

L. werd als twintiger (begin jaren 90) in Nederland al tot tien jaar cel veroordeeld voor doodslag/poging moord en afpersing. Hij kreeg tbs opgelegd. Tijdens het tbs-traject wist hij te vluchten naar Groot-Brittannië. Hier werd hij in 2007 veroordeeld wegens bedreiging met een mes en een zware mishandeling van een verpleegster. L. zou lijden aan schizofrenie en heeft waanideeën.

Britse rechter: ‘Nooit meer op vrije voeten’

De Britse rechter waarschuwde dat L. nooit meer op vrije voeten mocht komen uit bescherming van de samenleving. Desondanks koos de Britse overheid ervoor om Jamel in 2013 onherroepelijk het land uit te zetten, op grond van de publieke veiligheid. In Nederland kreeg Jamel wederom een psychose en werd hij opgepakt voor bedreiging en daarna in een psychiatrische kliniek geplaatst. Die kliniek stuurde hem na anderhalf jaar weer naar Curaçao waar de problemen opnieuw begonnen. In 2016 veroorzaakte zijn vrijlating grote onrust op Curaçao. Hij zat een straf uit voor een zwaar geweldsdelict en kreeg daar tbs opgelegd.

De Rotterdamse rechters waren dus niet bekend met deze ‘buitenlandse uitspraken’ en hebben deze informatie dan ook niet meegewogen bij het nemen van de beslissingen. Jamel werd 9 juni vrijgesproken van diefstal van het pak melk en kreeg voor de bedreigingen een gevangenisstraf van 107 dagen, gelijk aan het voorarrest. Daarom liep hij weer vrij rond, met dramatische gevolgen.