Rechter beslist of moordenaar van Pim Fortuyn Van der G. mag emigreren

,,Door de houding van Van der G. is er geen goed zicht op zijn functioneren. Er bestaan zorgen wat er kan gebeuren als de ondersteunende factoren wegvallen'', de landsadvocaat tijdens de behandeling van het kort geding. Naar welk land Van der G. wil verhuizen en of zijn partner en kind meegaan, is niet bekend. ,,Wij verzetten ons niet tegen zijn emigratie, maar we weten ook niet hoe dat precies ingevuld gaat worden. Gaat dan zijn partner en dochter mee of niet? En hoe gaat hij dan in zijn levensonderhoud voorzien?’’



Van der G. (48) moet zich iedere zes weken melden. Dat is een van de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke invrijheidstelling in mei 2014, net als een contactverbod met de nabestaanden en een verbod om met media te praten. Hij werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor de moord op politicus Pim Fortuyn in mei 2002. Met aftrek van zijn voorarrest zou zijn straf er eind april 2020 op zitten.