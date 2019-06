Het lijkt een maandag in het nog prille voorjaar als alle andere. De rit van tram 61 met de rijtuigen 5011 en 5014 vertrekt precies volgens schema om 10.45 uur vanaf halte 24 Oktoberplein-Zuid in de richting van Utrecht CS. Tanis (37) stapt in het achterste gedeelte van de tram. Hij zoekt geen zitplaats, maar gaat tegen een leuning staan. Hij blijft op het balkon van de tram, dicht bij de linker- en rechteruitgang. Als de deuren sluiten en de tram vertrekt, grijpt Tanis het wapen dat hij bij zich draagt. Het heeft een lange loop en is semiautomatisch: het overhalen van de trekker is voldoende voor een volgend schot. Ooggetuigen vertellen dat de man om zich heen schoot en leek te mikken op mensen die op bankjes zaten. Alle passagiers doken weg.