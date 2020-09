Rechter die tramschutter levenslang gaf: ‘Heb veel meegemaakt, maar nog nooit in deze mate’

coronavirus LIVE | Internis­ten: Druk op verpleegaf­de­ling hoger dan op ic, Rotterdam kampioen coronaboe­tes

12:31 Internisten zien dat de reguliere verpleegafdelingen sneller volstromen met coronapatiënten dan bij de uitbraak in maart. Voor elke patiënt op de ic’s zouden er nu vier op verpleegafdelingen liggen. Dat behelst het risico dat andere vormen van zorg worden afgeschaald. Een team van onafhankelijke experts, waaronder voormalig RIVM-baas en epidemioloog Roel Coutinho, bepleit het dragen van mondkapjes. De maskertjes zouden een ‘fundamentele plek in de preventiemix’ verdienen. Lees in dit liveblog alles over het coronavirus. Ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.