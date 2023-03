Rechter: Nederlandse verdachte Marengo mag uitgeleverd worden aan Marokko

Frits van Eerd keert niet terug bij Jumbo, vertrouwe­ling Ton van Veen definitie­ve opvolger

De in opspraak geraakte Jumbo-topman Frits van Eerd keert definitief niet terug in de directie van het supermarktbedrijf. Ton van Veen, die al tijdelijk de leiding op zich had genomen, is definitief benoemd tot bestuursvoorzitter.