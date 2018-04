Rechter: OM mag accountants van KPMG niet vervolgen om fraude Ballast Nedam

Nederland­se gaswinning dreigt verder in te storten

3:00 Nederland dreigt in recordtempo afhankelijk te worden van Russisch gas. Niet alleen gaat in Groningen de kraan dicht, maar ook op de Noordzee dreigt de gaswinning in te storten. Bedrijven blijken er amper nog naar gas te zoeken. In drie jaar tijd kelderde het bedrag dat ze investeerden met ruim 70 procent. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt staatsbedrijf EBN.