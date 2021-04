Rechter oordeelt over ‘oneerlijke concurrentie’ bij toegangstesten

De Stichting Open Nederland zou een Baarns bedrijf, genaamd Lead Healthcare, onterecht hebben voorgetrokken om op kosten van de staat honderdduizenden toegangstesten uit te voeren voor testevenementen. Met behulp van die testen moeten Nederlanders binnenkort weer naar het museum, de dierentuin of bioscoop kunnen.

Lees ook Vijf miljoen euro gestort voor testevenementen, maar voor wedstrijd Vitesse is paar honderd testen al te veel

Tientallen coronasneltesters eisten vandaag in een kort geding dat de huidige aanbesteding wordt gestaakt. Ze willen óók de kans krijgen om die sneltesten uit te voeren. Onderzoeksplatform Follow The Money (FTM) publiceerde dinsdag een artikel over de overeenkomst van het ministerie van Volksgezondheid met Stichting Open Nederland. Deze stichting, geleid door oud-generaal Tom Middendorp, heeft de opdracht gekregen Nederland weer ‘van het slot’ te halen door in het hele land sneltesten beschikbaar te stellen voor de toegang tot evenementen.

925 miljoen euro

Vanuit de overheid vloeit de komende tijd liefst 925 miljoen euro naar de stichting om de coronatesten uit te voeren. Het ministerie van VWS zei in eerste instantie dat dit bedrag voor de periode tot eind augustus is en dat slechts een deel daarvan - minder dan 10 procent - daadwerkelijk aan die stichting is overgemaakt.

De Tweede Kamer verzocht minister Hugo de Jonge dinsdag álle documenten rond de overeenkomst met de stichting openbaar te maken. Uit die overeenkomsten blijkt dat er al voor ruim 90 miljoen euro contracten zijn voor het project ‘Testen voor Toegang’, zonder dat daar een aanbesteding aan voorafging.

En dat vinden de commerciële teststraten, die sinds eind vorig jaar als paddenstoelen uit de grond schoten, oneerlijk. Door al die teststraten kon je in elke gemeente terecht voor een sneltest.

Onthutst

Dertig testbedrijven snappen niet waarom er is gekozen om maar één bedrijf de opdracht te geven de coronatests te laten uitvoeren. Aanjager van het kort geding Maarten Cuppen, die algemeen directeur is van HealthCheckCenters, met tientallen teststraten de grootste private tester in ons land, reageert onthutst: ,,Waarom ga je een hele nieuwe organisatie oprichten terwijl wij door het hele land een fantastische infrastructuur hebben waar je je binnen een kwartier à half uur kunt laten testen. Dat zijn de reisafstanden voor heel Nederland!’’

Volgens VWS en de Stichting Open Nederland is omwille van de snelheid niet gekozen voor een aanbestedingsprocedure. Vanaf volgende maand wordt het aantal tests sterk opgevoerd, en nemen ook de budgetten toe. De tests die dan worden afgenomen, worden wél aanbesteed. Per fase wordt volgens het ministerie gekeken hoeveel er nodig is en óf het geld wel goed is uitgegeven.

Volgens de organisatie is de vergoeding ‘marktconform’. Tot 12.00 uur morgen kunnen partijen nog meedoen aan de inschrijving voor dit deel. De grootste partij, HealthCheckCenters, weigert dat omdat de procedure niet transparant genoeg zou zijn. Tot 1 mei staan 445 evenementen op het programma met in totaal 232.000 deelnemers.

Kijk hier onze video's over de coronacrisis: