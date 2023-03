Rechter oordeelt: zorgmedewerkers met long covid hebben nu geen recht op compensatie

De rechtbank in Den Haag vindt dat zorgmedewerkers die door een coronabesmetting in 2020 long covid opliepen, geen recht hebben op collectieve compensatie van de overheid. Dat blijkt uit een zojuist gepubliceerd vonnis in een kort geding dat vakbonden CNV en FNV tegen de staat aanspanden.

De rechter vindt dat de schadevergoeding niet kan worden toegewezen in een collectieve procedure. Of gedupeerde zorgmedewerkers recht hebben op schadevergoeding moet van geval tot geval worden beoordeeld. Daarvoor is een beoordeling nodig aan de hand van elke concrete situatie, stelt de rechter. Beoordeeld moet worden waar en onder welke omstandigheden de zorgmedewerkers besmet zijn geraakt.

Ook vindt de rechter niet dat de staat verplicht in overleg moet treden over een financiële regeling voor gedupeerde zorgmedewerkers. In het vonnis gaat de rechter kort in op de situatie waarin longcovid-patiënten nu zitten. Volgens de rechtbank staat het ‘niet ter discussie’ dat het voor gedupeerden belangrijk is dat ze ‘op korte termijn duidelijkheid’ krijgen over compensatie. Maar ‘hoezeer begrijpelijk is dat de vakbonden dit kort geding hebben aangegrepen als breekijzer, kan deze juridische weg op de hiervoor genoemde gronden geen soelaas bieden.’

In een eerste reactie op de uitspraak stellen de bonden een bodemprocedure te overwegen.

Eisen

In het kort geding tegen de staat, dat vorige maand diende, eisten FNV en CNV voor zorgverleners met long covid die in 2020 ziek werden 22.839 euro per persoon. ,,Deze mensen moesten echt onder specifieke, risicovolle omstandigheden werken’’, zegt Joost Veldt, zorgbestuurder bij CNV. ,,Het ministerie van Volksgezondheid mag daarop worden aangesproken.’’

Nu deze eisen in het kort geding zijn afgewezen, komt er extra druk te staan op een regeling voor patiënten met long covid in de zorg, waar minister Conny Helder (Langdurige Zorg, VVD) nu aan werkt. Den Haag wil daar 150 miljoen euro voor vrijmaken. De regeling is echter alleen bedoeld voor mensen die in de eerste maanden van de pandemie besmet raakten.

Volledig scherm Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport. © ANP

De bonden vinden dat álle zorgverleners die in 2020 ziek werden, recht hebben op compensatie. ,,Het is teleurstellend dat de rechter vindt dat we een tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers uit de tweede golf niet via een kort geding kunnen afdwingen", zegt Kitty Jong, vice-voorzitter van de FNV. ,,Tegelijk zegt de rechter dat longcovid-slachtoffers belang hebben bij duidelijkheid. Wij roepen minister Helder op die duidelijkheid te bieden, zij draalt al veel te lang.”

Vanuit andere beroepsgroepen die in de beginfase van de pandemie als ‘essentieel’ worden bestempeld, klinkt soms ook de roep om compensatie. Zo zijn er politieagenten en onderwijsmedewerkers met long covid, opgelopen in een periode dat de bescherming tegen het virus op hun werkplek nog niet op peil was.

Volledig scherm Roger Schleipen © Pro Shots/George Deswijzen

Fouten

In het AD vertelde een aantal zorgverleners deze week nog eens hoe ze de discussie over compensatie beleven. Ambulancemedewerker Roger Schleipen: ,,Aan het begin van de pandemie zijn fouten gemaakt, waardoor wij onbeschermd ons werk deden. Mijn leven staat daardoor op zijn kop. Is het nou zo lastig om dat toe te geven, sorry te zeggen en mensen te helpen? Als we met de minister of coalitie-Kamerleden praten zeggen ze dat ze zoveel respect voor ons hebben, maar als puntje bij paaltje komt vertragen ze de boel en komen ze niet over de brug. Zo gaat het al heel lang.’’

De manier waarop Nederland omgaat met long covid, of het post-covid-syndroom, is niet gevrijwaard van kritiek. Zo zijn patiënten ook ontevreden over de versnipperde manier waarop zorg geboden wordt en is er in hun ogen te weinig geld voor onderzoek naar de ziekte. Speciale poli's voor long covid-patiënten in Rotterdam en Amsterdam sluiten om die laatste reden de deuren voor nieuwe patiënten.

Hoeveel mensen in Nederland long covid hebben, is niet bekend. Naar schatting gaat het om minstens enkele tienduizenden. Onderzoekers in Groningen en Nijmegen concludeerden in augustus dat een op de acht mensen langdurige klachten overhoudt aan hun coronabesmetting. Zij keken naar de periode drie tot vijf maanden na de infectie.

Oud-zorgmedewerker Dick wilde ook compensatie, nadat hij longcovid opliep tijdens zijn werk in de zorg: