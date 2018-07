Rechter: opname minder asielzoekers mag niet

De Europese Commissie vindt dat al langer en kreeg daarin gelijk van het Europese Hof van Justitie. Dat verwierp een beroep van Polen en Hongarije, die probeerden onder het Europese spreidingsbesluit uit te komen. Eind vorig jaar sleepte de Commissie zelf drie landen voor het Hof - Polen, Hongarije en Tsjechië - omdat zij het spreidingsbesluit niet of nauwelijks uitvoeren. Die zaak loopt nog. Van het Spaanse arrest 'heeft de Commissie kennis genomen', zegt een woordvoerster.



Ze wijst erop dat het totale aantal asielzoekers dat moest worden herplaatst met 34.500 mensen veel lager uitpakte dan gedacht. ,,Daardoor was de noodzaak voor herplaatsing ook lager.” Brussel zegt tevreden te zijn over de 'belangrijke en constructieve rol' die Spanje in de herplaatsing speelde.



Dat is volgens Stoop niet van belang. ,,De afspraken staan gewoon. De EU-landen moeten per maand aangeven hoeveel vluchtelingen ze per maand kunnen herplaatsen. Maar dat doen ze nauwelijks en dan kunnen Griekenland en Italië ze ook niet ‘leveren’.”



Stoop gaat de landsadvocaat per brief informeren over de Spaanse uitspraak. ,,Daarin ga ik schrijven dat ik aanneem dat het ook voor Nederland geldt en of hij dat wil bevestigen. Ik ben heel benieuwd naar de reactie.”



Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat de uitspraak van het Spaanse hooggerechtshof geen implicaties heeft voor Nederland. ,,De uitspraken van de Nederlandse rechters staan gewoon. Daar verandert niks aan.”