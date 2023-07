Rechter schuift zorgen over geluidshinder opzij: concerten Rammstein in Groningen gaan door

De belangrijkste vragen Code rood is een uitzonde­ring: slechts één of twee keer per jaar zulk extreem weer

Van weercode geel kijken we niet meer op, en een zware onweersbui kan al code oranje meekrijgen. Maar code rood, zoals vanochtend in een deel van Nederland het geval was, daar is het KNMI zuinig mee. Die mag alleen gelden als we écht actie moeten ondernemen. Blijf binnen en ga niet de weg op, was tot 12.30 uur het advies in Noord-Holland, Flevoland en Friesland.