Rechter velt oordeel over strafschoppen

Scheidsrechter Nagtegaal fluit even in de luwte na de commotie over zijn beslissing een strafschoppenserie niet om en om te laten nemen. Zelfs de rechter komt eraan te pas.

Veel mensen in het scheidsrechterswereldje hielden er wel rekening mee dat arbiter Marco Nagtegaal landelijk bekendheid zou verwerven. Hij is jong (24), maar fluiten kan hij. De man uit Hendrik-Ido-Ambacht zit in het talentenklasje van voetbalbond KNVB, wordt begeleid door topscheidsrechter Danny Makkelie en barst van de ambitie.

Het was echter niet zijn fluittalent waarmee hij anderhalve week geleden het landelijke nieuws haalde. Nagtegaal is beroemd geworden - eerder dan verwacht - omdat hij het tamelijk onbeduidende bekerpotje Lisse-Hoek van een curieus einde voorzag. De jonge Ambachter besloot de strafschoppenserie na de wedstrijd te laten nemen volgens het zogenaamde ABBA-principe. Die naam heeft niks te maken met de Zweedse band, maar alles met de volgorde waarin de penalty’s genomen worden. Ofwel: partij A begint, daarna mag partij B twee keer, daarna A twee keer, enzovoort.

Het systeem is eerlijker dan de gangbare volgorde (ABAB), omdat bij die variant de beginnende partij in het voordeel is. Dat is uitgebreid onderzocht, en bewezen. Dat had Nagtegaal toch maar even goed gezien. Lisse, dat uitkomt op het derde voetbalniveau van Nederland, won en speelt in de tweede ronde tegen Heracles. Hoek (uitkomend op het vijfde niveau) moest met de bus terug naar Zeeuws-Vlaanderen.

Klein probleem: het ABBA-systeem is volgens de regels helemaal niet toegestaan. Nagtegaal paste het alleen maar toe omdat hij dat toevallig een goed idee vond. Voetbalbond KNVB greep snel in, besloot de uitslag ongeldig te verklaren en laat de penaltyserie op 11 oktober overnemen.

Voor een paar strafschoppen stappen de spelers van Hoek dan weer in de bus naar Lisse. 190 kilometer heen, 190 kilometer terug. Daar hebben ze geen problemen mee, zegt Hoek-voorzitter Ad van der Staal. ,,Wij hadden al verloren, en voor ons is er dus alleen nog maar iets te winnen. Bovendien zijn we het wel gewend om ver te rijden.”

Quote We zijn er niet trots op en het is triest dat het moet gebeuren Lisse-voorzitter Leon Annokkee

De KNVB betaalt, dat scheelt ook. De vraag is echter of het er van komt. Lisse heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van de voetbalbond. Vanmiddag om 14.00 uur dient de zaak bij de voorzieningenrechter in Utrecht. ,,We zijn er niet trots op en het is triest dat het moet gebeuren”, zegt Lisse-voorzitter Leon Annokkee. ,,Maar we vonden dat we het moesten doen, al was het maar richting onze spelers.”

De KNVB is tegenpartij in de zaak, en speelt een opvallende rol. Als de bond niet aan de bel getrokken had, was de hele heisa misschien wel nooit ontstaan. ,,Wij zaten net in de bus terug, toen onze secretaris de KNVB al aan de lijn had”, zegt Hoek-voorzitter Van der Staal. ,,Als we bezwaar wilden maken, moest dat voor half negen de volgende ochtend. Dat hebben we toen maar gedaan. Zelf hadden we daar tot die tijd helemaal niet aan gedacht.”

Lisse-voorzitter Annokkee kan er nog boos om worden. ,,De KNVB had ook gewoon even met beide clubs om tafel kunnen gaan om aan te geven dat er iets fout gegaan was. Dan was dit volgens mij allemaal niet nodig geweest.”

Hoe dan ook: als de rechter er vanmiddag geen stokje voor steekt, moeten er weer strafschoppen genomen gaan worden. Bij Lisse wil nog even niemand er aan denken, en bij Hoek trainen ze er vooralsnog ook niet op. Behalve de keeper dan, onbedoeld. ,,Vorige week tegen Argon kregen we er een tegen en afgelopen zaterdag tegen RVVH weer”, zegt Van der Staal. ,,Ze gingen er allebei in. Hij moet dus nog even oefenen, haha.”

Quote Scheidsrechter Nagtegaal heeft aardig wat voor de kiezen gehad Ton Versnel, scheidsrechtersvereniging Drechtsteden

En scheidsrechter Nagtegaal? Die heeft ‘best wat voor de kiezen gehad’, zegt Ton Versnel, voorzitter van de scheidsrechtersvereniging in de regio Dordrecht. ,,Het is een groot talent, dat even de weg kwijt was. Dat kan gebeuren. Hopelijk gaat de storm snel weer liggen. Gelukkig begeleidt de KNVB hem goed.”