Rechter verbiedt afschieten herten in Oostvaardersplassen

In de Utrechtse wijk Overvecht is van alles niet pluis

10:38 Woningcorporaties luiden de noodklok over de verloedering van arme wijken. Overvecht is een van die wijken met honderd-en-een problemen waar vooruitgang taai is. We maken een rondgang door de buurt met twee bewoners. ,,De situatie is nu slechter dan toen we een Vogelaarwijk werden.’’