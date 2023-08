Rechter verbiedt stopzetten opvang derdelanders: kabinet ‘niet bevoegd’

Volgens de rechtbank heeft het kabinet ‘geen bevoegdheid’ om de tijdelijke bescherming van de drie te beëindigen. Volgens de rechters kan alleen de Europese Unie besluiten om de Europese bescherming te beëindigen. Nederland kan daar niet zelfstandig van afwijken.

Derdelanders zijn mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht na de Russische inval. Ze hadden een andere nationaliteit en studeerden of werkten in Oekraïne. Toen de oorlog daar uitbrak, vluchtten zij naar Nederland en kregen ze dezelfde tijdelijke bescherming als Oekraïners. In maart is deze regeling verlengd, maar 4 september komt daar een eind aan. Dan moeten ze vertrekken naar hun moederland of een asielaanvraag indienen en een besluit afwachten.

VluchtelingenWerk Nederland vindt dat derdelanders uit Oekraïne voorlopig in Nederland moeten kunnen blijven, nu de rechtbank de overheid heeft teruggefloten. Bij de Raad van State loopt nog een zaak over het opheffen van de bescherming. ,,De opvang van derdelanders intrekken zonder uitsluitsel over of Nederland dit mag doen is een recept voor chaos”, aldus een woordvoerder.

De organisatie zegt dat de gevolgen ‘voor gemeenten, de asielketen en vooral voor derdelanders zelf’ niet te overzien zijn als de bescherming nu wordt opgeheven en dat later moet worden hersteld.

Vertrekpremie

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid verblijven er momenteel nog zo'n 2900 derdelanders in de Oekraïne-opvang. Een groot deel van hen komt uit Nigeria, Marokko en Algerije. 700 van hen hebben al aangegeven asiel aan te willen vragen in Nederland. Zij die na 4 september geen asiel aanvragen, hebben nog 28 dagen om de opvang te verlaten. ,,Het merendeel van de derdelanders die gevlucht zijn uit Oekraïne kan in principe terug naar het land van herkomst. Behalve als zij daar te vrezen hebben voor geweld of vervolging, dan kunnen zij hier asiel aanvragen", stelde staatssecretaris Van der Burg (asiel) daar eerder over.

Het kabinet probeert al maandenlang derdelanders zo ver te krijgen dat ze terugkeren naar hun land van herkomst. Zo werd er een vertrekpremie van 5000 euro ingesteld. Tot nu toe maakten zo'n 570 mensen daar gebruik van.

Grote twijfels

Raad voor de Rechtsbijstand en VluchtelingenWerk hebben grote twijfels of het wel juridisch haalbaar is om de tijdelijke bescherming van de zogeheten ‘derdelanders’ op te heffen. Daarom zijn ze in samenwerking met immigratiedienst IND voor twaalf van deze mensen een proefproces gestart, waarvan dit het eerste is met een uitspraak. Het doel is om door te procederen tot de hoogste rechter om erachter te komen of het kabinetsbesluit standhoudt.

Eerder oordeelde de rechtbank in Rotterdam in een zaak van een derdelander uit Tanzania juist dat het demissionaire kabinet de opvangregeling wél mag beëindigen.

Zorgen

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad lieten dinsdag al weten grote zorgen te houden over de toekomst van de derdelanders. Zij vrezen onder meer dat ze zich melden bij de daklozenopvang als ze geen plek meer hebben in de Oekraïneopvang en ook niet in aanmerking komen voor asiel.