Rechter ziet geen redenen voor weer een onderzoek door multimiljonair Sanderink naar ex-vriendin

Er is geen enkele reden om het zoveelste onderzoek te beginnen naar vermeende fraude van Brigitte van Egten, de ex van Gerard Sanderink. Dat heeft de rechtbank Den Haag vlak voor kerst gevonnist.

Zoals bekend beschuldigt de Twentse multimiljonair zijn ex-vriendin al jaren van fraude en diefstal bij zijn zonnepanelenbedrijf DSS, waar Van Egten directeur was. Diverse onderzoeken, ook in opdracht van Sanderink zelf, wezen uit dat er geen onregelmatigheden waren.



Maar Sanderink bleef ervan overtuigd dat zijn ex fraude had gepleegd. Hij eiste daarom via de rechtbank dat ze zou meewerken aan een achtste onderzoek. Ze zou daarvoor al haar mails, whatsappberichten en documenten uit die tijd aan de onderzoekers ter beschikking moeten stellen.

Beschuldigingen

Maar daar maakte de rechter nu korte metten mee. Volgens het vonnis zijn er ‘in de verste verte’ geen redenen aangedragen die zo’n onderzoek noodzakelijk maken. Sanderink beweert al jaren dat hij keihard bewijs heeft voor de diefstallen en de fraude, maar dat heeft hij nog nooit laten zien. Ook droeg hij in deze zaak geen concrete aanwijzingen aan, die hij bijvoorbeeld uit de administratie en de boekhouding van DSS had kunnen halen. Volgens de rechtbank is er dus geen enkele reden om een nieuw onderzoek te beginnen.

De rechter strafte Sanderinks ongefundeerde beschuldigingen bovendien af met een extra proceskostenveroordeling. Omdat hij de rechtbank ‘(kennelijk opzettelijk) onjuist had voorgelicht’ over de zaak moet hij 10.000 euro extra aan proceskosten betalen.

Gerard Sanderink is naast van zonnepanelenbedrijf DSS ook eigenaar van bouwbedrijf Strukton en ict-bedrijf Centric. Begin november werd hem door het Gerechtshof in Amsterdam de zeggenschap over Centric ontnomen, omdat hij volgens de raadsheren ‘niet meer in staat was om rationele beslissingen over het bedrijf te nemen’. Sanderink gedraagt zich verward sinds hij in 2018 een relatie kreeg met zelfverklaard cyberdeskundige Rian van Rijbroek.

