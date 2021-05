Rechters en advocaten bekijken wrak MH17: ‘Dichterbij de dood van 298 mensen komen we niet’

UPDATE en VIDEO Vuurwapen gevonden bij grote politiecon­tro­le langs A2 in Hedel, 25-jarige Bossche­naar aangehou­den

23 mei HEDEL - Op de A2 bij Hedel is in de nacht van zaterdag op zondag grote politiecontrole gehouden nabij het afgeperste fruitbedrijf De Groot. Daarbij werd een 25-jarige Bosschenaar aangehouden. Hij had een vuurwapen op zak. Vorige week werd werd eveneens een grote controle gehouden op dezelfde plek.