'Rechters gaan aangifte doen van valse getuigenis tegen Julio Poch'

RECHTSZAAK Familie laat verdachten vergismoord heftig filmpje zien over 'hun Djordy'

9 maart De nabestaanden van Djordy Latumahina, slachtoffer van een liquidatie die voor iemand anders bedoeld was, confronteerden de verdachten vandaag in de rechtbank Amsterdam met een zéér emotioneel filmpje over zijn leven. Dat is nog niet eerder gebeurd.