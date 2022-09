Rechters willen meer duidelijkheid over Slag om Chora

Het Ministerie van Defensie moet meer duidelijkheid geven over wat er precies is gebeurd tijdens een bombardement bij de Slag om Chora in Afghanistan in 2007. Een aantal nabestaanden van burgers die daarbij omkwamen, hebben de Nederlandse staat aangeklaagd omdat ze vinden dat hun geliefden onrechtmatig zijn gedood.

Vrijdag moet de krijgsmacht tekst en uitleg geven tijdens een nieuwe, ingelaste zitting in de zaak die nu al anderhalf jaar voortduurt. Het Ministerie van Defensie moest afgelopen maanden op last van de rechter al het archief omkeren om alle informatie boven tafel te krijgen over het bombardement. Ook wisselden advocaten in die tijd schriftelijk standpunten uit. Nabestaanden verwijten de militairen ‘blind geweld’.

Verwacht werd dat de rechters genoeg informatie zouden hebben om tot een uitspraak te komen. Maar uit een brief aan de raadslieden blijkt dat er toch nog behoefte is aan meer duidelijkheid. Dat gaat onder meer over welke feitelijke en juridische informatie nu precies heeft geleid tot het besluit om te bombarderen en hoe het huis van de nabestaanden als militair doelwit is aangemerkt.

Defensie geeft in een reconstructie aan, dat niet alle informatie gedeeld kan worden, met name als het gaat om inlichtingen die zijn verkregen. Die zijn staatsgeheim, voor zover ze nog beschikbaar zijn.

Wel is nu het missierapport naar buiten gekomen van de militair die op de grond rechtstreeks in contact stond met de jachtvlieger die de bommen gooide. Daarin staat dat het Afghaanse huis werd gebombardeerd omdat Nederlandse militairen melding maakten dat ze vanuit die richting onder vuur waren genomen. Daarop zijn zeven bommen op het huis gegooid. De militair zag na de zesde explosie mensen op het terrein en heeft daar de laatste bom naartoe gestuurd. De militair tekende op dat het ging om zogenoemde squirters, vijandige strijders die vluchten. Achteraf bleek het om burgers te gaan.

Te veel tijd tussen vuurcontact en daadwerkelijke bombardement

Advocaat Zegveld van de nabestaanden blijft er ook na het lezen van deze nieuwe reconstructie bij dat het bombardement onrechtmatig was. Ze verwijt de militairen nog steeds dat er te veel tijd zat tussen het vuurcontact overdag en het daadwerkelijke bombardement ‘s nachts. Volgens haar is er maar één rechtvaardiging om huizen te bombarderen en dat is er als er kort daarvoor nog vanuit die huizen is geschoten. ,,En dat was niet het geval.”

Het Ministerie van Defensie laat weten dat alle informatie die gedeeld kan worden, nu in het dossier zit. ,,De interpretatie hiervan laten we over aan de rechters”, laat een woordvoerder weten.

