Rechtse activisten veroordeeld tot zes maanden cel voor blokkeren migranten

Bruls en Marcouch: Staatswiet jaagt de boeven niet weg

19:34 NIJMEGEN /ARNHEM - De staatswiet zet criminelen niet buitenspel. ,,Wie dat denkt, is super naïef”, zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. ,,Criminelen stappen nu heus niet over op kauwgomballen. In Nederland wordt vooral voor de export geteeld. Slechts een gering deel belandt in de coffeeshops.”