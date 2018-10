Rechtszaak snelwegblokkeerders: 'Dit ging om veiligheid van kinderen'

De twee activisten van Kick Out Zwarte Piet die vandaag als benadeelde partij het woord nemen, zaten 18 november 2017 in de tegengehouden bussen. De twee mannen die gaan inspreken, Jerry Afriyie en Mitchell Esajas, hebben sympathisanten opgeroepen om er vandaag ook te zijn. Afriyie en Esajas zitten inmiddels al in de zaal bij de zaak die net is begonnen. Pal achter hen zitten tal van vrienden en familieleden die de verdachten steunen.

Of Afriyie en Esajas vanmiddag van de gelegenheid gebruik gaan maken nogmaals te benadrukken dat Zwarte Piet racistisch is en daarom afgeschaft moet worden, is niet helemaal duidelijk. Esajas wilde daar gisteren niks over zeggen. ,,Je hoort het morgen wel.''

Angstaanval

De Friezen die deze week terechtstaan, blokkeerden de snelweg op 18 november net voorbij Joure om zo te verhinderen dat twee bussen vol antizwartepietdemonstranten door konden rijden naar de intocht van Sinterklaas in Dokkum. Door de blokkade ontstond een file van 3 kilometer. Dat leidde tot problemen: uit de file kwamen 112-meldingen: van een familie die naar crematie moest, van een man die met zijn vader naar ziekenhuis moest, iemand kreeg een angstaanval...

Vandaag staat ook Jenny Douwes terecht. Zij moet voorkomen voor opruiing. Zij plaatste enkele dagen voor de intocht de Facebook-oproep om de activisten tegen te houden: 'Project P': ,,Voor alle Grote Pyren (dat is een Friese krijgsheer, red.), kom met motor, auto, trekker of paard en wagen om de onruststokers tegen te houden.''

De zaak is begonnen. Duidelijk is dat Douwes bang was dat 'de relschoppers van Kick Out Zwarte Piet' rotzooi kwamen trappen tussen 'onze kinderen' en kwamen roepen 'roepen dat wij racisten zijn'. ,,Ze moesten stoppen met dit gesodemieter en lekker in Amsterdam blijven. Geen zin in dit gezeur,'' zei ze in diverse berichten. Douwes zag de activisten als terroristen die niet van plan waren vreedzaam actie te voeren. Ze kreeg verontrustende informatie over 'oorlog voeren' en mensen 'die met knuppels zouden komen'.

'Het ontplofte'

In de rechtszaal zegt ze nu: ,,Dit was bedoeld als ludieke actie. Ik was bezorgd. Ik had geen tijd om zelf toestemming voor een demonstratie te vragen. Ik maakte me zorgen om de veiligheid van onze kinderen.'' Douwes had wel steun verwacht, maar niet dat 'het nuchtere brede midden' zo bereid was om actie te voeren. ,,Ongelooflijk, uit alle lagen van de bevolking. Het ontplofte.''

Op de eerste twee zittingsdagen, maandag en dinsdag, lieten veel verdachten weten nog steeds achter de actie te staan. Sommigen verlieten de rechtszaak omdat zij de rechter te negatief vonden. Anderen verweerden zich door te zeggen dat ze niet eens precies wisten wat de bedoeling van de actie was.