Rechtszaak tegen moeder Sharleyne; gaat ze eindelijk praten?

Coentunnel richting Amsterdam dicht door geschaarde vrachtwa­gen

9:43 De Coentunnel is dicht, vanuit Zaandam richting Amsterdam-West. In de tunnel is een vrachtwagencombinatie geschaard. Nog steeds is één van de twee buizen richting Amsterdam dicht. Aanvankelijk gingen beide buizen richting het zuiden midden in de ochtendspits op slot.