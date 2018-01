Rechtszaak tegen rapper uit Arnhem en acht andere Syriëgangers: waar zijn ze gebleven?

Live TwitterKrijgt Adil B., een Rotterdamse Syriëganger met een leidinggevende positie bij een Al Qaida-groep, inderdaad negen jaar cel? Is Syriëganger én rapper Maru-One uit Arnhem, zoals wordt gedacht, omgekomen in het strijdgebied? En waar is ex-postbode en jihadist Victor D. uit Heeten gebleven na zijn brief waarin hij schreef via Turkije naar Nederland terug te willen komen?

Die vragen liggen vandaag op tafel bij weer een zitting in de rechtszaak tegen negen Nederlandse Syriëgangers. Die zaak loopt als sinds begin 2017 en is bijzonder omdat ze alle negen zeer waarschijnlijk vandaag niet in de rechtbank aanwezig zijn. Waar ze wel zijn? Dat weet het OM, volgens eigen zeggen, niet. Waarschijnlijk nog in Syrië of Irak. Of dood. Of gevlucht uit het kalifaat, met onbekende bestemming.

Het OM vervolgt de negen omdat ze zich hebben aangesloten bij een terroristische organisatie: IS of Jabhat al-Nusra, een aan Al-Qaida gelieerde organisatie. Justitie wil alvast een celstraf klaar te hebben liggen mocht één van de negen zich in Nederland melden. ,,Dan kunnen ze direct de cel in”, stelde het OM in een eerdere zitting. Ook wil Justitie het signaal afgeven dat Nederlanders die misdaden plegen in Syrië sowieso niet onbestraft zullen blijven. Het OM heeft tegen vrijwel alle 180 nog in Syrië verblijvende Nederlandse jihadisten een zaak op de plank liggen.

Negen jaar cel?

Er zijn de afgelopen jaren al meerdere Nederlandse Syriëgangers bij verstek veroordeeld: doorgaans tot 6 jaar cel. Tegen Adil B. eiste het OM vorig jaar 9 jaar cel. Justitie denkt dat de Rotterdammer een leidinggevende positie bij een terreurgroep had. De rechtbank vonniste echter nog niet, maar stelde de behandeling van de zaak uit tot vandaag. De rechters hechten grote waarde aan het recht van een verdachte om bij hun eigen zaak aanwezig te zijn.

Probleem is echter dat die verdachten in Syrië niet of nauwelijks te bereiken zijn. Het OM probeerde het onder meer via familieleden, Whatsapp en advertenties op Facebook. Een enkeling reageerde. Adil B. liet weten niet bij zijn zaak te willen zijn, hij is überhaupt niet van plan terug te keren. Rapper Maru-One zei eerst terug te willen komen, maar stelde daarna nog een keer de strijd in te gaan. Zijn verloofde meldde enige tijd daarna dat hij zou zijn gesneuveld. Victor D., die in de buurt van Idlib verbleef, publiceerde kort voor kerst een brief waarin hij meldde terug naar Nederland te komen. De brief was gericht aan de Turkse militairen waarvan hij verwachtte dat ze hem zouden oppakken. Sindsdien is niets meer van hem vernomen, stelden zijn advocaat en het OM eind vorige week.