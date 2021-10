Reclamewaakhond: Dolfinarium moet misleidende slogan ‘Ontdek, Beleef en Bescherm’ aanpassen

Degene die de klacht tegen het Dolfinarium heeft ingediend is Karin Soeters, van House of Animals. ,,Het Dolfinarium in Harderwijk beweert al jaren van alles over het welzijn van de dolfijnen, zeeleeuwen en orka’s, maar ondertussen is het een grote leugen", zegt Soeters. ,,Zo kan het dolfinarium nooit voorzien in de natuurlijke behoeften van dolfijnen, die van nature grote afstanden afleggen. Een dolfijn in een dolfinarium is een dier in een gevangenis. Daar is niets educatief aan en het is al helemaal geen belevenis.”