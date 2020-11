Reclassering: pedojager kan risico op kindermisbruik vergroten

Politie­agent in arm gebeten door stomdron­ken kind na afbreken corona­feest­je in Vlaardin­gen

14:37 Een politieagent in Vlaardingen is vannacht in zijn arm gebeten door een stomdronken kind nadat hij de jongen thuisbracht na een afgebroken coronafeestje. De agenten zien de actie door de vingers: ,,Gezien de staat van het kind gaan wij er vanuit dat dit geen bewuste actie was. Hij was nog te ver heen.’’