Recordaantal van kwart miljoen besmettingen binnen één week geconstateerd

De tussenstand van januari tot nu toe komt neer op gemiddeld 28.879 positieve tests per dag. Als die lijn wordt doorgetrokken in de laatste weken van de maand, zou het totaal voor januari kunnen uitkomen op bijna 900.000. Maar als het aantal positieve tests oploopt tot 80.000 per dag, waar het kabinet rekening mee houdt, komt de grens van een miljoen gevallen in januari in zicht.

Tussen dinsdag- en woensdagochtend zijn 38.282 positieve coronatesten geregistreerd. Dat is bijna een vijfde meer dan vorige week woensdag. De cijfers kunnen deze dagen wel wat vertekend zijn doordat ze nagekomen meldingen van dinsdag bevatten, toen er storing was. Dinsdag noteerde RIVM ruim 31.000 nieuwe besmettingen. Maandag werd een recordaantal van ruim 42.000 positieve testuitslagen gemeld. Het kabinet houdt er rekening mee dat het aantal besmettingen verder zal stijgen door de versoepeling van diverse maatregelen.

Niet eerder is er in de teststraten zo'n hoog percentage van de mensen positief bevonden. Op 10 januari testte liefst 36,8 procent van de mensen positief. Dit komt mede door de opmars van de zelftest, waarna mensen naar de GGD gaan voor een bevestiging.

Een ander record dat sneuvelde is het aantal mensen dat zich bij de teststraat meldde: bijna 700.000 in één week tijd. Inwoners van Amsterdam en omstreken, Almere en Lelystad moeten voortaan altijd een afspraak maken voor een coronatest bij de GGD. Zowel de GGD Amsterdam als de GGD Flevoland stopt met testen zonder afspraak, omdat het te druk wordt. Commerciële testaanbieders gaan naar verwachting vanaf eind januari de GGD waar nodig helpen bij het testen op corona, meldt Stichting Open Nederland (SON).

Meer op pad

Nederlanders zaten maandag gemiddeld ruim 26 minuten in de auto, drie minuten langer dan een week eerder. Automobilisten stonden afgelopen dagen meer in de file, bevestigt het NDW. Ook in de treinen, bussen, metro’s en trams was het aanmerkelijk drukker. Nederlanders checkten afgelopen maandag bijna 20 procent meer in bij het openbaar vervoer vergeleken met een week eerder. Dat is het meest sinds de lockdownmaatregelen half december werden aangescherpt. Voor de pandemie maakten ongeveer dubbel zoveel mensen gebruik van hun ov-chipkaart.