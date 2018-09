Recordaantal warme dagen in 2018

Michiel Severin, meteoroloog van Weerplaza: ,,Kijkend naar de dagrecords van De Bilt, dan blijkt dat tot eind oktober 20 graden mogelijk is. Misschien krijgen we in oktober een grote weersomslag, maar niets wijst daar op. We gaan er dus van uit dat we ook in oktober nog wel een paar keer de 20 graden zullen bereiken. Zo komt het record op eenzame hoogte." Dat maakt volgens hem extra duidelijk hoe bijzonder het warme weer van 2018 is.