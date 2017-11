Recordfiles: te weinig asfalt, slecht weer of rijden we te asociaal?

Vanmorgen ook zo lang in de file gestaan op weg naar je werk? Niet de schuld van de regen maar van ons asociale (rij)gedrag, meent Eric Bakker van de belangenvereniging voor rijschoolhouders en rijinstructeurs. Wetenschappers denken daar anders over.

Ronduit asociaal zijn we met zijn allen. Vicevoorzitter Eric Bakker van de Vereniging Rijschool Belang (VRB) sloeg het vanmorgen weer zuchtend gade terwijl hij zelf in de file stond. ,,Iedereen is zo enorm gejaagd. We tolereren tegenwoordig niks meer, daar gaat het fout naar mijn mening."

Lees ook Is dit het antwoord op het leed dat file heet? Lees meer

Zelfs als het regent, zoals tijdens de ochtendspits vandaag, rijden we dicht op elkaar. Ruimte om iemand er tussen te laten is er niet. Doe je dat wel, dan schiet er zomaar een andere automobilist tussen die een paar luttele meters in wil halen. Vergeet daarbij vooral de bekende middelvingers, het getoeter en gezwaai niet. Des te sneller gaat het fout. Talloze ongelukken leidden vanmorgen zelfs tot 889 kilometer file. Daarmee is het de vijfde keer in twee weken tijd dat het zo druk is tijdens de ochtendspits en zelfs de drukste ochtendspits van dit jaar.

Handhaving

Bakker wil automobilisten het liefst attenderen op hun asociale rijgedrag. ,,Iedereen weet wel hoe het moet, maar doet het gewoon niet.” Het VRB-bestuurslid, zelf rijschoolhouder in Vlijmen, wijst ook met een beschuldigende vinger naar de verkeerspolitie. ,,De handhaving ligt momenteel op een enorm laag niveau. Vroeger zag je regelmatig een politie-Porsche in je achteruitkijkspiegel. Dan paste je wel op. Tegenwoordig is de kans dat je wordt getroffen door de bliksem nog groter. Je hoeft nu alleen nog maar uit te kijken naar flitsers en dan hard op je rem trappen.”

Quote De kans dat je getroffen wordt door de bliksem is tegenwoordig groter Eric Bakker, Vereniging Rijschool Belang

1, 2, 3

Het gedrag van mensen verander je niet 1,2, 3, erkent de vicevoorzitter van de branchevereniging met 569 leden. ,,Terwijl we het beginnende automobilisten wel meegeven tijdens hun rijopleiding. Er wordt tijdens het lessen een heel script gewijd aan sociaal zijn. Of bestuurders het nadat ze hun rijbewijs halen nog uitvoeren is de vraag.”

We zijn niet zomaar ineens veel asocialer geworden, concludeert Bakker. ,,Dat is al langer dan één of twee jaar aan de gang. Maar je merkt het steeds meer. Neem vrachtwagenchauffeurs. Die staan onder enorme druk van hun werkgever en moeten zoveel mogelijk doen op een dag. Zij laten er geen auto meer tussen komen maar kunnen ook zelf niet meer op tijd remmen. Dan klapt er meteen een heleboel op elkaar.”

Meer asfalt in Nederland zou volgens Bakker prettig zijn. ,,Maar dat is geen vrijwaring dat we dan socialer zijn op de weg.”

Latente vraag

Dat laatste is lastig in te schatten, zegt Simeon Calvert van de afdeling Transport & Planning van de TU Delft. ,,Als (a)sociaal gedrag al een rol zou spelen - iets wat nog nooit wetenschappelijk is onderzocht - dan valt het effect ervan in het niet bij de vraag naar rijstroken op dagen zoals vandaag. Bij regenachtig weer zijn er meer auto's op de weg omdat veel mensen de fiets laten staan. Daardoor is er minder ruimte op de (snel)wegen. Extra asfalt vergroot die ruimte weliswaar maar dat effect is slechts tijdelijk. Het duurt hooguit één tot twee jaar na de opening van een nieuwe snelweg, zo bleek in 2014 uit onderzoek van de TU Delft en TNO."

Na die één tot twee jaar wordt het extra asfalt al snel weer opgevuld. Dat komt volgens Calvert door de aanwezigheid van een 'latente vraag' in het wegverkeer. ,,Verkeer is een optelsom van de beschikbare capaciteit aan rijstroken en de vraag vanuit de weggebruikers. Die vraag groeit bij nieuwe snelwegen want dan nemen ook mensen de auto die al veel langer de weg op wilden maar dat niet deden omdat ze bijvoorbeeld geen zin hadden in files of omdat de trein goedkoper was."

Afstand houden