Reddingsbrigade: Pas op voor koud zwemwater

Update A10 weer open na urenlange files

21:13 De A10 bij Amsterdam is bij het knooppunt Watergraafsmeer enkele uren dicht geweest in de richting A1 door drie ongevallen binnen een afstand van 300 meter. De ANWB laat weten dat bij de ongevallen in totaal tien personenauto's zijn waren. De problemen zorgden rondom Watergraafsmeer voor bijna dertig kilometer file.