Referendum over sleepwet op 21 maart

Het referendum zal tegelijk plaatsvinden met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Het wordt het tweede raadgevend referendum in Nederland. Het eerste was het Oekraïne-referendum vorig jaar april.

De Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv), zoals de sleepwet officieel heet, geeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ruimere toegang tot telefoon- en internetgegevens van burgers. De Eerste Kamer gaf in juli groen licht voor de wet. Aanvankelijk zou die per januari in werking treden, maar in een brief van minister Ollongren staat dat dit is uitgesteld tot 1 mei 2018.