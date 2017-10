Regeerakkoord mogelijk maandag af

Belgische caviadokter heeft zelfs klanten uit Groningen

14:53 Ook voor cavia’s is het morgen dierendag. In Retie, net over de grens in België, bevindt zich de praktijk van de caviadokter van de Lage Landen: Eva Stoffels (49). Haar patiëntjes komen overal vandaan. Eva heeft zelfs een klant uit Groningen.