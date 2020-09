Regel dat alle leraren bij coronaklachten nog dezelfde dag getest kunnen worden

Hatsjoe!, klonk het vanaf de achterbank. In de achteruitkijkspiegel zag ik een kleuter vol snot. We waren bijna bij het ziekenhuis voor controle en een nies-tsunami brak uit.



Oké, dacht ik, en nu? Maar het kind had geen koorts, lachte en we hadden verdorie bijna een uur in de auto gezeten. Voor de hoofdingang keek ik hem daarom ernstig aan. ,,Kom, even héél goed snuiten en als we zo bij de dokter zijn níet niezen, oké?’’