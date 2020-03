Regels begrafenissen aangescherpt: alleen eerstegraads familie en anderhalve meter afstand

170 kilometer per uur met een ambulance? Zo hard kunnen ze niet eens

10:48 NIJMEGEN - In tegenstelling tot politiek Den Haag, maken hulpverleners zich niet druk over de verlaging van de maximumsnelheid voor hulpdiensten. Doordat de maximumsnelheid per half maart omlaag gaat, mogen ook politie, brandweer en ambulances ‘slechts’ 140 kilometer per uur.