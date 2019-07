Regen en onweer trekken over het land, ook in Gelderland neerslag verwacht

Ook in Gelderland wordt de komende uren regen verwacht. Zo erg als in het noordwesten van het land wordt het volgens de voorspellingen van Weerplaza niet: de buien gaan volgens de voorspellingen in Gelderland niet gepaard met hagel en windstoten.

Met name in het noordwesten kan lokaal veel regen vallen. De buien nemen vanaf het einde van de middag in intensiteit af, meldt Weerplaza.



In Noord-Holland kwam het voor het middaguur al met bakken uit de lucht. De minste neerslag is er vandaag in Limburg, de meeste in Noord-Holland.



Tussen de buien door en vooral landinwaarts is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden en er waait een stevige zuidwestenwind. Morgen zijn de buien minder talrijk en minder intensief. De zon laat zich zo nu en dan zien en het wordt een graad warmer dan vandaag. Vrijdag neemt het aantal buien weer toe bij maxima tussen 21 en 23 graden. Aankomend weekend is het vaker droog.