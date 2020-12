Reisadvies Curaçao van geel naar oranje: alleen noodzakelijke reizen

LIVE | Groeps­groot­te rond kerstdagen niet verruimd, ‘harde lockdown nodig in Duitsland’

16:34 Het is definitief niet de bedoeling om met de kerstdagen meer dan drie personen van buiten het gezin thuis uit te nodigen. Dat heeft het kabinet vandaag besloten, melden bronnen aan deze site. En een harde lockdown van 24 december tot 10 januari is nodig om het hoge aantal coronabesmettingen in Duitsland terug te dringen, vindt het gezaghebbende wetenschappelijk instituut Leopoldina. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.