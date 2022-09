Reisbranche noemt vertrek onvermijdelijk: ‘Het is hem niet gelukt de problemen op Schiphol op te lossen’

,,De aanhoudende problemen op Schiphol zullen de druppel zijn geweest voor hem, en dat waren ze ook voor ons”, zegt directeur Frank Oostdam van reiskoepel ANVR in reactie op het aangekondigde vertrek.

De reisbranche is al langer gefrustreerd over de situatie op Schiphol. Door een tekort aan personeel, met name bij de bagageafhandeling en vliegtuigbemanning, staan er telkens lange rijen. Ook de afgelopen tijd is het weer raak. Afgelopen maandag moesten reizigers urenlang wachten alvorens ze door de beveiliging konden. Om de problemen het hoofd te bieden is luchtvaartmaatschappijen en touroperators wederom gevraagd om vluchten te schrappen of te verplaatsen.

,,Als je als topman van Schiphol alles hebt geprobeerd om de problemen op te lossen en het is niet gelukt dan kun je eigenlijk niet anders dan de eer aan je zelf houden”, aldus Oostdam.

Ook vakbondsleider Reinier Castelein van De Unie is kritisch. Hij vraagt zich af wat Benschop de afgelopen vijf maanden heeft gedaan om de situatie te verbeteren. ,,Een banenmarkt georganiseerd, een zomerbonus geregeld?!” Castelein verwacht niet dat met het vertrek van Benschop de problemen wel snel opgelost gaan worden. ,,Hij is natuurlijk niet als enige verantwoordelijk voor deze situatie. Wat het ingewikkeld maakt, is dat Schiphol nu op zoek zal moeten naar een opvolger, en dat kost ook veel tijd.”

Adequaat

Topvrouw van KLM, Marjan Rintel zegt in een reactie begrip te hebben voor zijn besluit om op te stappen. Ook zij wijst op de voortdurende chaos op de luchthaven. ,,In het belang van onze klanten verwacht ik dat er snel en adequaat orde op zaken wordt gesteld.” Verder spreekt ze haar waardering uit voor de inzet van de Schiphol-baas op het gebied van duurzame luchtvaart én de verbinding met de maatschappij.

KLM werd als grootste gebruiker van Schiphol hard geraakt door de ingrepen om de drukte op de luchthaven tegen te gaan. De luchthaven schrapte tientallen vluchten om de reizigersstroom op Schiphol beheersbaar te houden. Rintel waarschuwde eerder al dat de personeelstekorten in de luchtvaart nog een hele tijd lang merkbaar zullen zijn.

Vakbond FNV vindt het vertrek ‘spijtig’. ,,Ik weet niet of aftreden de oplossing van de problemen dichterbij brengt, ik zou zeggen dat optreden eerder leidt tot oplossingen. Ik ben bang dat dit de oplossing verder vertraagt”, reageert campagneleider Joost van Doesburg van FNV.

Eerder sloot onder meer FNV met Schiphol een akkoord waarmee er structurele verbeteringen zouden komen voor personeel werkzaam op de luchthaven. ,,Mijn vertrouwen in Benschop lag erin besloten dat wij die afspraken hadden gemaakt. Nu moet Schiphol op zoek naar iemand anders”, zegt Van Doesburg.

Dat Schiphol ‘veel te ver vast in de race naar beneden zat’ en ‘vastzat in steeds goedkoper worden’ verwijt FNV Benschop niet. ,,Dat lag al besloten in de strategie voor zijn komst.”

Falend beleid

Het opstappen van Benschop is het gevolg van falend beleid op de luchthaven, zegt BARIN, de belangenvereniging van in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen. Volgens voorzitter Marnix Fruitema is het lastig om Benschop alleen de schuld te geven. Maar de oplossingen die werden aangedragen om de drukte deze zomer het hoofd te bieden waren allesbehalve structureel, zegt hij.

Maatschappijen werd verzocht het aantal passagiers te verminderen. Ook voor volgende maand is maatschappijen gevraagd te snijden in de reizigersaantallen. ,,Of het terecht is dat Benschop vertrekt, laat ik even in het midden. Maar de stip op de horizon qua oplossingen is er niet gekomen”, aldus Fruitema. Volgens hem hebben Schiphol, de raad van commissarissen en ook ‘Den Haag’ allemaal gefaald.

Logisch

De vakbond voor cabinepersoneel VNC vindt het vertrek ‘logisch'. ,,Het is natuurlijk dramatisch wat er gebeurt de laatste maanden met de wachtrijen van passagiers. Niet alleen de luchtvaart maar ook de horeca heeft daar last van”, aldus een zegsman.

VNC vindt dat Benschop onzichtbaar is geweest en heeft Schiphol traag gereageerd op de problemen. ,,Pas toen de eerste rijen zich vormden, zagen ze dat ze een probleem hadden. Er is niet alles aan gedaan om dit het hoofd te bieden", klinkt het.