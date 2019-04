Reisgenoot doodgereden Chiara (22) verdachte na drama op Duitse snelweg

Zoon uit open brief aan Halsema had stadionver­bod

13:38 Carool Rijnierse, die zondag een emotionele brief schreef aan de Amsterdamse burgemeester Halsema nadat haar zoon was opgepakt voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-Juventus, heeft niet gemeld dat haar zoon een stadionverbod had en zich niet in de buurt van de Arena mocht ophouden.