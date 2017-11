Reizende kat Rudi gaat terug naar Hongarije

'Zoeken naar een speld in een hooiberg', noemde Dierenopvangcentrum De Doornakker de zoektocht naar kat Rudi die tien dagen geleden met een vrachtwagen vanuit Hongarije naar Eindhoven was gekomen. Een oproep op Facebook had uiteindelijk succes, en een tot tranen geroerde Eva uit Hongarije meldde zich als eigenaresse. Lees het volledige verhaal hier.