Reizigers verrast door bewegende reclamebeelden in de metrotunnel: 'Veel verrassender dan andere reclame’

Politie verricht 32 arresta­ties in Delft: voetbalsup­por­ters wilden met elkaar op de vuist gaan

18 april Een grote groep voetbalsupporters had het plan om vanmiddag met elkaar op de vuist te gaan in Delft. In totaal zijn er volgens een politiewoordvoerder 32 arrestaties verricht. De groep had op en rondom het parkeerterrein bij de Olof Palmestraat in Delft, afgesproken, in de omgeving van Ikea.